Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, bünyesinde uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel idare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 10 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, sözlü sınavla Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.

I- SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

c) En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

1. İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak.

2. Turizm İşletmeciliği bölümlerinden mezun olmak.

3. Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

4. Mimarlık bölümünden mezun olmak.

5. İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında;

- İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için, KPSSP28 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak, Alınacak personel sayısı; 2 (iki)

- Turizm İşletmeciliği bölümleri mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 2 (iki)

- Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 3 (üç)

- Mimarlık bölümü mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 1 (bir)

- İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 2 (iki)

kaydıyla, müracaat edenlerin KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısının 4 (dört) katı aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular elektronik ortamda 16.01.2023-31.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır,

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

III- DİĞER HUSUSLAR:

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine bildirim ve Bakanlığın internet sayfası ile Kariyer Kapısı üzerinden duyuru yoluyla yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybeder, yarışma sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

IV- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Yarışma sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıda belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenecektir.

Sınav Kurulu tarafından asıl aday sayısının yarısı kadar yedek aday tertip edilecektir.

V- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sınavını kazanan adaylar www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.