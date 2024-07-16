Kulübü açıkladı. Galatasaray'ın istediği sağ bek ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kulübü açıkladı. Galatasaray'ın istediği sağ bek ortaya çıktı

Galatasaray'ın istediği sağ bek belli oldu. Kulübü açıkladı.

Galatasaray'ın sağ bek için arayışlarını sürdürürken istediği isim belli oldu.

Danimarka'nın Kopenhag Kulübü, sarı kırmızılıların sağ bek Elias Jelert'i istediğini duyurdu.

Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Elias Jelert'e Galatasaray'ın teklif yaptığına ilişkin basında dolaşan haberleri doğruluyoruz. Taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma yok, kesin bir anlaşmaya varacağız diye bir durum da söz konusu değil. Kesin bir anlaşma olursa şirketimiz bunun duyurusunu mutlaka yapacaktır."

Jelert, geçen sezon Kopenhag formasıyla 45 resmi maça çıktı.


Son Haberler
Bahçeli erken seçim isteyecek İmamoğlu aday olacak! Ünlü ekonomist net tarih verdi Gündem
Bahçeli erken seçim isteyecek İmamoğlu aday olacak! Ünlü ekonomist net tarih verdi
Ünlülerden Kazdağları çıkarması Magazin
Ünlülerden Kazdağları çıkarması
Özgür Özel: Bunun adı zam değil ihanet Gündem
Özgür Özel: Bunun adı zam değil ihanet
Tarım Kredi'nin deposundan tüm ilçeye yayıldı: Acil önlem istiyoruz Gündem
Tarım Kredi'nin deposundan tüm ilçeye yayıldı: Acil önlem istiyoruz
Darphane'den yeni madeni para kararı Ekonomi
Darphane'den yeni madeni para kararı
Sokak köpeği tavuğu telef etti Yaşam
Sokak köpeği tavuğu telef etti
Ümit Özdağ’a hapis şoku: Bu planı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum Gündem
Ümit Özdağ’a hapis şoku: Bu planı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum