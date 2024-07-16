Kulübü açıkladı. Galatasaray'ın istediği sağ bek ortaya çıktı

Galatasaray'ın sağ bek için arayışlarını sürdürürken istediği isim belli oldu.

Danimarka'nın Kopenhag Kulübü, sarı kırmızılıların sağ bek Elias Jelert'i istediğini duyurdu.

Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Elias Jelert'e Galatasaray'ın teklif yaptığına ilişkin basında dolaşan haberleri doğruluyoruz. Taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma yok, kesin bir anlaşmaya varacağız diye bir durum da söz konusu değil. Kesin bir anlaşma olursa şirketimiz bunun duyurusunu mutlaka yapacaktır."

Jelert, geçen sezon Kopenhag formasıyla 45 resmi maça çıktı.



