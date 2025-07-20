Kulübüyle görüşecek! Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geliyor

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Kulübüyle görüşecek! Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu'nun İstanbul'a geleceği gün belli oldu.

Kariyerine Seria A şampiyonu Inter'de devam eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Süper Lig'e transfer olma ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

Bir süre önce ismi Galatasaray'la anılan Milli Takım kaptanının sarı kırmızılılarla görüşmelerin tıkanmasının ardından Fenerbahçe ile temas kurduğu öğrenildi.

Başkan Ali Koç'la görüşme gerçekleştiren yıldız orta sahanın Inter'le bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe'de forma giymeyi kabul ettiği belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu, önümüzdeki günlerde Inter yönetimiyle görüşecek ve kulübün talep ettiği bonservis bedelinin düşürülmesini isteyecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Diğer yandan 31 yaşındaki futbolcunun reklam çekimi için pazartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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