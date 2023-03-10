Kulu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü kutlandı 

Kulu Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Kulu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikler sahnelendi.

Programa, Kulu Kaymakamlığını vekaleten yürüten Cihanbeyli Kaymakamı Fatih Uzun, Kulu Belediye Başkan Vekili Mehmet Atakan, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdür Vekili Emre Yıldırım, Milli Eğitim Müdür Vekili Tugay Tarla, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hatip Ali Özenç, diğer okul müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. (İHA)