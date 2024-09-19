Kulu’da mısır hasadı başladı

İlçe genelinde 5 bin 371 dekarlık mısır ekili alanda biçerdöverlerle hasat başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kulu İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öztürk, "Değirmenözü Mahallemizde ilk mısır hasadı başladı. 120 dekarlık alanda biçerdöverle yapılan mısır hasadında dekar başına bin 500 kilo verim elde edildi. İlçe genelindeki diğer çevre mahallelerimizde de mısır eken çiftçilerimiz bulunmakta. Şu an hasadı yapılmadığı için oralarda dekar başına kaç kilo dane mısır veriminin elde edileceğini tahmin edemiyoruz. Mısır eken çiftçilerimize bereketli bol verimler elde etmelerini diliyorum" dedi.