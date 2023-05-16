Kulüp başkanı küme düşmenin cezasını açıkladı

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de yeni kurallar açıklandı.

Ligde şu an 19. sırada bulunan Leicester City, 35 maçta 30 puan aldı.

The Telegraph'ın yaptığı habere göre; kulüp yönetimi sezon sonunda yapılacak olan ödül töreni seremonisini iptal edip, takımın son maçlara olan konsantrasyonunu artırmayı amaçlıyor.

Takımın küme düşülmesi halinde oyuncuların maaşlarında %50'ye kadar kesintiye gidilebileceği duyruldu.

Bu arada Leicester küme düşmesi halinde yapacakları transferleri şimdiden belirlemeye başladı.

Middlesbrough'dan Aaron Ramsey ve Cameron Archer en önemli iki transfer adayı İngiliz basınında yer aldı.