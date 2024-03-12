Kulüp başkanından şok eden itiraf: Oyuncularım şike yapıyor

İtalya Serie B ekiplerinden Lecco kulübünün başkanı Paolo Di Nunno flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

21 puanla ligin son basamağına çakılan Lecco’nun aldığı kötü sonuçlar hakkında konuşan başkan Di Nunno oyuncularının şike yaptığını iddia etti.

İşte Di Nunno’nun açıklamaları:

"ŞİKE YAPILIYOR"

''Sonuçlar pek önemli değil çünkü artık küme düşmeye mahkumuz. Daha ziyade beni endişelendiren başka bir gerçek var ki, bugün hala maçlar satılıyor ve şike yapılıyor. Futbolcularımın tuhaf hareketlerinden korkuyorum. Umarım herkesin telefonlarını incelerler"

"REDDEDİYORUZ"

Başkanın açıklamalarını reddeden Luccolu futbolcular ise konuya ilişkin, ''Hiç kimse sahaya olan bağlılığımızı ve şeffaflığımızı sorgulamamalı ve sorgulamayacaktır. Bu nedenle Başkanımızın itibarımızı zedeleyen, takımın her bir üyesinin yaptığı çalışmaları ve bir bütün olarak kulübümüzün imajını zedeleyen sözlerini kesinlikle reddediyoruz. Takımımız birlik içindedir ve birçokları için imkansız görünen bir kurtuluşun peşinde koşmaya devam edecektir. giydiğimiz formayı her zaman onurlandırabileceğimizden emin olarak takımımızın, şehrimizin ve taraftarlarımızın onurunu savunmaya azami kararlılıkla devam etmeye kararlıdır. Son dakikaya kadar mücadele!" dedi.