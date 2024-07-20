Kulüp başkanının kızı kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kulüp başkanının kızı kazada hayatını kaybetti

24 Erzincanspor'un başkanı Ömer Akyürek'in kızı Ezgi Başak Akyürek trafik kazasında hayatını kaybetti

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Kaza, bugün saat 17. 30 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Altköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ezgi Başak Akyürek Okul (32) idaresindeki 16 BJP 288 plakalı otomobil Refahiye ilçesinden Sivas istikametine seyir halindeyken aynı istikametteki Engin Y., yönetimindeki 25 ACA 399 plakalı çekici ve buna bağlı 25 HA 540 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Kazada, Erzincan Barosu avukatlarından ve 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek’in kızı olan Ezgi Başak Akyürek Okul olay yerinde hayatını kaybetti, Baray Alp Okul ise yaralandı.

Yaralı Baray Alp Okul, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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