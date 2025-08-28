Kulüp başkanının ölüm anı kameralara yansıdı! Kafede bulunanlar dondu kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çekmeköy’de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kafede yemek yerken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak öldürülen Meriç’in katili aranıyor, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Tuncay Meriç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Meriç yemek yediği sırada iş yerine giren şüpheli belinden çıkardığı silahı ateşliyor. Görüntülerde ayrıca silahlı saldırının ardından çevredekilerin kaçtığı yer alıyor.

Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım" dedi.

