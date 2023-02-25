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Sampdoria kulüp binasına kutu bıraktılar. Bıraktıkları not tüyler ürpertti

Ligde kötü gidişatını sürdüren İtalyan ekip Sampdoria'nın kulüp binasına holiganlar tarafından bir kutu bırakıldı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:19
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Kulüp binasına gönderilen kutu Sampdorialıları korkuttu

Sampdoria kulüp binasına kutu bıraktılar. Bıraktıkları not tüyler ürpertti
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Serie A'da Sampdoria'nın kötü gidişatı sürüyor. Ligde 19. sırada bulunan ve son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan İtalyan ekipte sular durulmuyor. 

"SIRADAKİ KAFALAR SİZLERİN OLACAK"
Geçtiğimiz günlerde Sampdoria kulüp binasına isimsiz bir kutu bırakıldı. Kutunun içinde domuz kafası olduğu öğrenildi. Ayrıca kutunun üstünde yazan notta "Başkan Massimo Ferrero ve yardımcısı Antonio Romei, sıradaki kafalar sizin kafanız olacak" ifadeleri ile Sampdoria'nın eski yöneticilerine adeta gözdağı verdi.

İSİMSİZ MEKTUPLAR DA GÖNDERİLDİ
İtalyan basınına göre; Sampdoria'nın genel merkezine bir dizi isimsiz mektup gönderildi. Biri, kulübü kendisine sattığı için Ferrero ve eski başkan Edoardo Garrone'ye hitaben bir kurşun içerdiği ve bir diğeri önceki mektup için özür dilediği öğrenildi.

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