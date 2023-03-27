﻿Yok artık! Kulüp yöneticisi federasyon başkanına etek fırlattı

Yunanistan'da Futbol Federasyonu'nun kulüpler ve yabancı merkez hakem kurulları ile lig hakemleri arasındaki toplantıda inanılmaz bir olay yaşandı.

Ajansspor'dan Ali Bozkurt'un haberine göre; Olympiakos Kulübü Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, toplantıda sinirlenerek federasyon başkanının kafasına etek fırlattı. Karapapas, daha sonra toplantıyı terk etti.

Kostas Karapapas, "Baltakos'a bir etek hediye ettim, çıkarken giysin ve işine yarayıp yaramadığına baksın. Federasyon en kötü şeydir. EPO'nun ne olduğunu bilmiyor musunuz? Size EPO'nun ne olduğunu söylememe gerek var mı? Olabilecek en kötü şey" dedi.

Haberde tartışmanın Panathinoikos ile Olimpiakos arasında yapılacak maça yabancı hakem atanmasının konuşulduğu sırada çıktığı belirtildi.