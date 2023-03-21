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Ali Koç Dursun Özbek düellosunun sonu: Kulüpler Birliği ile ilgili flaş iddia

Takımlar arasındaki gerilimin ardından Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki söz düellosunun Kulüpler Birliği Vakfı'nı dağılma aşamasına getirdiği ileri sürüldü.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 23:19
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Kulüpler Birliği Vakfı dağılıyor mu?

Ali Koç Dursun Özbek düellosunun sonu: Kulüpler Birliği ile ilgili flaş iddia
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Kulüpler Birliği Vakfı'nın dağılma sürecine girdiği ileri sürüldü.

Kulüpler arasındaki ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilimin yanı sıra Ali Koç-Dursun Özbek düellosunun Kulüpler Birliği Vakfı'nı dağıtma sürecine getirdiği iddia edildi.

Fotospor'daki habere göre; Ahmet Ağaoğlu döneminde başlayan Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki kopuş süreci Ali Koç döneminde zirveye çıktı. Ağaoğlu döneminde hemen her toplantıya en az 2-3 kulüp başkanı katılmıyordu. Ali Koç döneminde ise bu sayı 5-6'yı buldu. Hatta bazı toplantılarda 10'a kadar kulüp başkanı Kulüpleri Birliği Vakfı toplantısında yer almıyor. Bu kulüplerin başında Galatasaray geliyor.

Özbek'in son dönemde yapılan 10 toplantının en fazla 1 ya da 2'sinde yer aldığı, her Kulüpler Birliği toplantısının kavgalar, tartışmalar ve büyük kulüplerin kendilerine haksızlık yapıldığı söylemleri ile geçtiği, bu yüzden de Anadolu kulüplerinin "figüran olmak istemiyoruz" diyerek kendilerini dışarıda tutmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Bazı kulüp başkanlarının daha önce "bir işe yaramıyor" diyerek Kulüpler Birliği Vakfı'nın feshi için gerekli işlemlerin yapılması yönünde tavsiyeler verdiği de haberde yer aldı.
 

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