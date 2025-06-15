Kulüpler Dünya Kupası başlıyor: Messi ile Trezeguet karşı karşıya

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bu gece El Ahly – Inter Miami maçıyla başlıyor.

Yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez 32 takım mücadele edecek.

Birçok milli futbolcumuzun da boy göstereceği turnuvada, Lionel Messi'nin takımı Inter Miami ile ülkemizde Kasımpaşa, Başakşehir ve Trabzonspor forması giyen Trezeguet’in takımı Mısır ekibi El Ahly açılış maçında karşı karşıya geliyor.

TSİ 03.00'te başlayacak El Ahly - Inter Miami karşılaşması TRT Spor ve tabii'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.