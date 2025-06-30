Kulüpler Dünya Kupası'nda dev eşleşme

Düzenleme: Kaynak: AA
Kulüpler Dünya Kupası'nda dev eşleşme

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Bayern Münih, Flamengo'yu 4-2 yenerek çeyrek finale yükselerek Paris Saint Germain'in rakibi oldu.

ABD'nin Miami şehrinde oynanan karşılaşmada Alman temsilcisi Bayern Münih ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, Flamengolu futbolcu Erick Pulgar'ın 6. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve sadece 3 dakika sonra Harry Kane ile 2-0'ı buldu.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP PARIS SAINT GERMAIN

Gerson 33. dakikada Flamengo'nun ilk golünü kaydetti ve 41. dakikada Leon Goretzka, Bayern'i 3-1 öne geçirerek ilk yarının skorunu tayin etti. Flamengo 53. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle tekrar farkı bire indirse de Kane 73. dakikada Alman ekibinin 4. golünü kaydetti.

Bayern Münih, çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

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