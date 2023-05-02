Kum yüklü kamyon otomobili yuttu

İzmir'de kum yüklü kamyon otomobilin üstüne devrildi. Otomobil toprak altında kaldı. Kumların altından güçlükle çıkarılan çift hastaneye kaldırıldı.

Kum yüklü kamyon otomobili yuttu

İHA'nın haberine göre, kaza saat 12.00 sıralarında Çiğli-Foça Yolu Kemal Atatürk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Foça istikametine seyir halinde olan H.D. (27) idaresindeki 54 KY 621 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyir halinde olan M.D. (68) idaresindeki 35 BDT 284 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kum yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kamyon dorsesi ve yüklü olan kumun otomobile devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan M.D. ve karısı N.D. (68) araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda ve kazanın yaşandığı bölgede çevre güvenliğini sağlarken, araç içerisinde sıkışan çift, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle çıkartıldı.

M.D. ve N.D., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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