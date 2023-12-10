Kum yüklü tır devrildi. Facia kıl payı atlatıldı

Afyonkarahisar’da kum yüklü tır, kavşakta dönüş yaparken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen tır kazasında 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kum yüklü tır devrildi. Facia kıl payı atlatıldı

Kaza, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda gece saatlerinde meydana geldi.

M.K., idaresindeki kum yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Orta refüje devrilen tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca kum ise etrafa saçıldı.

Kazada sürücü M.K., yaralanırken ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda temizlik ekibi sevk edilirken, tırın devrildiği esnada yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facia kıl payı atlatılmış oldu.

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