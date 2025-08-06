Kum yüklü TIR devrildi! Sürücüsü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kum yüklü TIR devrildi! Sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kum yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'deki Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatına kum taşıyan Alper A. (47) yönetimindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü, çevredekiler tarafından TIR'dan çıkarılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kum yüklü TIR devrildi! Sürücüsü yaralandı

Kum yüklü TIR devrildi! Sürücüsü yaralandı

Kum yüklü TIR devrildi! Sürücüsü yaralandı

Kum yüklü TIR devrildi! Sürücüsü yaralandı

Kum yüklü TIR devrildi! Sürücüsü yaralandı

Kum yüklü TIR devrildi! Sürücüsü yaralandı

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