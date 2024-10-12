Kumar oynatılan mekana baskın: 19 gözaltı

Kaynak: İHA
Kumar oynatılan mekana baskın: 19 gözaltı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dernek adı altında faaliyet gösteren mekanda kumar oynandığı ve alkol tüketildiği yönündeki ihbarlar üzerine gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dernek adı altında faaliyet gösteren mekanda kumar oynandığı ve alkol tüketildiği yönündeki ihbarlar üzerine gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galaba Mahallesi'nde dernek adı altında faaliyet gösteren mekanda kumar oynandığı ve alkol tüketildiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucunda, mekana çok sayıda kişinin girip çıktığı tespit edilince, arama kararı çıkarıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltın alınan kişiler hakkında idari işlemler sürüyor.

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