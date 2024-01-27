Kumar oynatmak için dernek kurdular. Suçüstü yakalanıp para cezası ile kurtuldular

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de bulunan İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneği binasında kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri bugün sabah saatlerinde dernek binasına baskın düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen 45 kişiye toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi.

DERNEKTE UYUŞTURUCU MADDELER DE ELE GEÇİRİLDİ

Dernekte yapılan aramada 1 tombala makinesi, 180 pinpon topu, 150 tombala kartı, 1 numara levhası, 2 telsiz, çok sayıda tombala pulu, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği tespit edilen 10 bin 750 lira ele geçirildi.

10 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 1 şüpheliye 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.