Kumar oynayan 30 şahsa 192 bin TL para cezası!

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Dörtyol İlçesinde 11 Mart tarihinde; kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması kapsamında 10 işyeri denetlendi.
30 ŞAHSA CEZA YAĞDI
Yapılan denetimlerde; 117 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalanırken, kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa 192 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı.
Denetimlerde 2 işyeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.