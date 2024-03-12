Kumar oynayan 30 şahsa 192 bin TL para cezası!

Kaynak: İHA
Kumar oynayan 30 şahsa 192 bin TL para cezası!
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa, 192 bin 750 TL idari para cezası uygulanırken, 2 işyeri sahibine de adli işlem yapıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Dörtyol İlçesinde 11 Mart tarihinde; kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması kapsamında 10 işyeri denetlendi.

30 ŞAHSA CEZA YAĞDI

Yapılan denetimlerde; 117 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalanırken, kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa 192 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde 2 işyeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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