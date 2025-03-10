Kumar oynayan 36 kişiye 332 bin 832 lira ceza yağdı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kumar oynayan 36 kişiye 332 bin 832 lira ceza yağdı!

Samsun'da bir oyun salonuna baskın düzenlendi. Operasyonda 36 kişiyi kumar oynarken yakalayan polis ekipleri 332 bin 832 lira para cezası kesti.

Samsun'un Atakum ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir oyun salonunda kumar oynandığı tespit edildi.

Dün akşam saat 22.45 sıralarında bir işyerinde yapılan denetimde, içeride 36 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Şahıslara toplam 332 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.

İş yerinin sorumlusu Z.Ö. (40) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, iş yerinin kapatılmasına yönelik gerekli hukuki çalışmalar devam ediyor.

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