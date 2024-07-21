Kumar siteleri Endonezya'nın başına bela oldu

Bakan Budi, Orta Jakarta'da toplanan RI-1 Siber Suç ve Çevrimiçi Kumar Görev Gücü Zirvesi'ne katıldı. Zirvede yaptığı konuşmada giderek artan kitlesel çevrimiçi kumar uygulamalarının bir tehdit olduğunun altını çizdi.

Mali İşlem Raporları ve Analiz Merkezi'nden (PPATK) alınan verilerden alıntı yapan İletişim ve Enformasyon Bakanı, çevrimiçi kumar faaliyetinin hükümette de çok büyük olduğunun tespit edildiğini belirttikten sonra "Çevrimiçi kumara maruz kalan 4 bin devlet memuru tespit edildi. İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'nda 15 kişi var, DPR/DPRD 1.000 civarında, KPK ise 30 civarında. Dolayısıyla çevrimiçi kumar tüm kurumlara sızmış durumda" diye konuştu.



Ayrıca, bazı çalışanlarının çevrimiçi kumar bağımlısı olması nedeniyle işlerine son veren birkaç şirketin örneğini de verdi. Ona göre bu, çalışanların üretken olmayan davranışlarının suç eylemlerini tetikleyebilecek kötü etkilerinden sadece biri.

Bakan ayrıca İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'nın çevrimiçi kumarı kolaylaştıran çeşitli sitelere erişimi sonlandırarak kararlı adımlar atmaya devam etti. Ona göre, 17 Temmuz 2023'ten 17 Temmuz 2024'e kadar bir yıl boyunca İletişim ve Enformasyon Bakanlığı 2.552.749 çevrimiçi kumar içeriğine erişimi kesti. Bu rakam, 2017-2023 yılları arasında sadece 800 bin olan rakamın üç katına tekabül ediyor.