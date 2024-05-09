Kumarbazlara şok baskın. Masada kaldılar

İzmir'in Bornova ilçesinde Jandarma şok baskınla 124 kumarbazı yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, Bornova ilçesine bağlı Yaka ve Gökdere Mahallesi'nde bulunan iki işletmede kumar oynatıldığını tespit edince, baskın için düğmeye basıldı.

Savcılıktan alınan izin kapsamında jandarmalar her iki iş yerine de baskın düzenledi. Umuma açık iş yerlerinde tombala tabir edilen 124 kişi kumar oynarken yakalanarak, gözaltına alındı.

Kumarbazlara toplam 796 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Soruşturma başlatılan işletme sahipleri U.S. ve M.B., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.