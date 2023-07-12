Kumarhane kavgasında yaşanan ölümden sonra 3 tutuklama

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, yaralılarından 3’ü tutuklandı.

Kumarhane kavgasında yaşanan ölümden sonra 3 tutuklama

İHA'dan alınan habere göre, 9 Temmuz saat 02.30 sularında merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak’ta iddiaya göre, kumarhane olarak işletilen bir mekanda alacak verecek meselesi yüzünden Fırat Güzel, Süleyman Y., Habip P., Sercan T. ve Serhat T., çıkan silahlı kavgada yaralanmıştı.

Yaralılardan Fırat Güzel, hayatını kaybederken, tedavileri tamamlanan yaralılardan Süleyman Y., Sercan T. ve Serhat T., emniyet işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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