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Kumarhaneye baskın. Tombalayı jandarma yaptı

İzmir'in Bornova ilçesinde kumarhaneye çevrilen kıraathaneye jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, kumar oynarken suçüstü yakalananlar, neye uğradığını şaşırdı. 95 kişiye toplam 385 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:36
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Kumarhaneye baskın. Tombalayı jandarma yaptı

Kumarhaneye baskın. Tombalayı jandarma yaptı
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İHA'nın haberine göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, kumar oynayan 95 kişiyi suçüstü yakaladı. 

95 kişiye toplam 385 bin 225 lira idari para cezası uygulanırken işletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. 

Öte yandan işletme sahibi G.A. hakkında da 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan baskın anında, kumar oynarken yakalananlar, karşılarında jandarmayı görünce yüzlerini gizlemeye çalışırken o anlar kameralara böyle yansıdı.

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