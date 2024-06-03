Kumaşlar cayır cayır yandı. Kara duman gökyüzünü kapladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kumaşlar cayır cayır yandı. Kara duman gökyüzünü kapladı

Kağıthane'de bir inşaat alanında duran kumaş parçaları yanmaya başladı. Duman gökyüzünü adeta siyaha boyadı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde bir inşaat alanında duran kumaş parçaları yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale itti. Bu sırada gökyüzü kara dumanla kaplandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen bir kişiye ise ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın anları ise kameralara anbean yansıdı.

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