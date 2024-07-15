Kümes yandı 2 kişi ölümden döndü

Paşaköy Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çiftlikte bulunan ahırda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kümese de sıçrayarak büyüdü. Çevredeki vatandaşların 112'ye yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyeden önce alevleri kum ve suyla müdahale etmek isteyen 2 vatandaş dumandan etkilendi. Yaralanan 2 kişi ambulansta tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına aldı.



Yangın nedeniyle kümeste 30 tavuğun telef olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine dair inceleme başlattı.