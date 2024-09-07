Kumluca’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kumluca’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Antalya Kumluca'da yıldırımdan kaynaklı çıkan orman yangınını söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yıldırımdan kaynaklı çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Dağlık ve sarp kayalık olan bölgede, 4 uçak ve 2 helikopterin yanı sırada karadan da ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

MÜDAHALEDE GÜÇLÜK YAŞANIYOR
Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınını söndürmek için yoğun mücadele sürüyor. Yangına, 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahalede bulunuyor. Bölgenin dağlık ve sarp kayalık olmasından dolayı kara ekipleri, yangına müdahalede güçlük yaşıyor.

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