Kumluca’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yıldırımdan kaynaklı çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Dağlık ve sarp kayalık olan bölgede, 4 uçak ve 2 helikopterin yanı sırada karadan da ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

MÜDAHALEDE GÜÇLÜK YAŞANIYOR

Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınını söndürmek için yoğun mücadele sürüyor. Yangına, 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahalede bulunuyor. Bölgenin dağlık ve sarp kayalık olmasından dolayı kara ekipleri, yangına müdahalede güçlük yaşıyor.