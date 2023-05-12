Kundakçı alevlerin arasında kaldı

Afyonkarahisar’da bir şahsın, kundakladığı aracı yakarken alevlerin arasında kaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kaçan kundakçının yaralanıp yaralanmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Kundakçı alevlerin arasında kaldı

İHA'nın haberine göre, olay, Kanlıca mahallesindeki TOKİ konutlarında sabaha karşı meydana geldi. TOKİ konutlarında oturan Hasan A.’nın 06 DCK 774 plakalı hafif ticari aracı sabaha karşı kundaklama sonucu yandı.

Araçta yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin itfaiye haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangı sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde iki kişinin kaldırımdan yürüyerek olay yerine geldiği ardında birisinin gözcülük yapıp bir diğerinin ise park halindeki araçların yanına gelip daha sonra Hasan A.’nın aracının üzerine yanıcı bir madde döktükten sonra çakmağı çaktığı gülüyor.

Olayda kundakçı çakmağı çaktıktan sonra ise adeta gece gündüze dönerken, parlama esnasında ise kundakçının da alevlerin arasında kaldığı gözlendi. Kundakçının daha sonra kendisine gözcülük yapan şahıslar birlikte kaçtıkları görülürken, olayın hemen ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. Polis kundakçı ve ona gözcülük yapan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

aw889653-01.jpg

aw889653-02.jpg

aw889653-03.jpg

aw889653-04.jpg

aw889653-05.jpg

Öne Çıkanlar
UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak?
UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak?
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kahreden paylaşım
Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kahreden paylaşım
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Son Haberler
Veda Mektubu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Veda Mektubu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?
İşçilerin konteyner evi yandı Güncel
İşçilerin konteyner evi yandı
BM'ye göre Sudan'dan 1 ayda 200 bin kişi kaçtı Dünya
BM'ye göre Sudan'dan 1 ayda 200 bin kişi kaçtı
Riot Games, League of Legends müziği kullanılan AKP seçim videosunu kaldırttı Teknoloji - Otomotiv
Riot Games, League of Legends müziği kullanılan AKP seçim videosunu kaldırttı
UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak? Spor
UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak?
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Ece Üner tv100 seçim gecesine hazırlanıyor. Seçim sonuçları, anlık veri ve grafiklerle tv100 ekranlarında olacak Güncel
Ece Üner tv100 seçim gecesine hazırlanıyor. Seçim sonuçları, anlık veri ve grafiklerle tv100 ekranlarında olacak