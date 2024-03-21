Kuntz federasyona Can Uzun üzerinden isyan etti

Kuntz, özellikle Avrupa Şampiyonası elemeleri ve turnuvasında A Milli Takım'da oynama fırsatının, Alman milli takım antrenörleri veya DFB yetkililerinin genç oyunculara nadiren sunabildiği bir şans olduğunu belirtti.

Can Uzun gibi genç yeteneklerin örneklerini vererek, bu oyuncuların ailelerinin kökenlerinden gelen milli takımları seçme eğiliminde olduklarını ve Almanya'nın bu duruma etkili bir çözüm bulamadığını ifade etti.

Kuntz, genç oyuncuların genellikle daha erken milli takım deneyimi yaşama fırsatı buldukları ve bu yüzden Almanya yerine diğer ülkeleri tercih ettiklerini, çünkü Almanya'da milli takıma seçilmenin daha çok sportif başarıya dayandığını vurguladı.