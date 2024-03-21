Kuntz federasyona Can Uzun üzerinden isyan etti

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Kuntz federasyona Can Uzun üzerinden isyan etti
Eski A Milli Futbol Takımı ve Almanya U21 teknik direktörü Stefan Kuntz, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Alman Futbol Federasyonu'nu sert bir dille eleştirdi.

Kuntz, özellikle Avrupa Şampiyonası elemeleri ve turnuvasında A Milli Takım'da oynama fırsatının, Alman milli takım antrenörleri veya DFB yetkililerinin genç oyunculara nadiren sunabildiği bir şans olduğunu belirtti.

Can Uzun gibi genç yeteneklerin örneklerini vererek, bu oyuncuların ailelerinin kökenlerinden gelen milli takımları seçme eğiliminde olduklarını ve Almanya'nın bu duruma etkili bir çözüm bulamadığını ifade etti.

Kuntz, genç oyuncuların genellikle daha erken milli takım deneyimi yaşama fırsatı buldukları ve bu yüzden Almanya yerine diğer ülkeleri tercih ettiklerini, çünkü Almanya'da milli takıma seçilmenin daha çok sportif başarıya dayandığını vurguladı.

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