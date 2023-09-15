Kuntz ile ipler koptu! TFF Başkanı Büyükekşi Alman hocanın biletini böyle kesti

TFF ile Kuntz arasında köprüler atıldı. Büyükekşi’nin Alman teknik adam hakkındaki sözleri “Kuntz’la yollar ayrıldı” olarak yorumlandı.

Kuntz ile ipler koptu! TFF Başkanı Büyükekşi Alman hocanın biletini böyle kesti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı’nın Ermenistan ve Japonya maçlarından sonra Stefan Kuntz hakkındaki yoğun eleştiriler ve teknik direktör futbolcu ilişkilerindeki kopukluk iddiaları üzerine Milliyet yazarı Atilla Gökçe’ye konuştu.

Büyükekşi hemen her milli maçtan sonra teknik direktörün geleceğiyle ilgili sorularla karşılaştığını, bunlara her defasında “İstikrara önem veriyoruz. Milli Takım’ın ve hocasının durumunu dikkatle değerlendireceğiz. Şu anda kaybettiğimiz bir şey yok” anlamında yanıtlar verdiğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Hocamızın Japonya maçından sonra yaptığı açıklamalar maalesef çok şanssız açıklamalardır. Bazı futbolcular hakkındaki kanaatleri elbette önemlidir. Bunları daha sakin bir ortamda oyuncularıyla yüz yüze görüşerek, görüşlerini anlatarak ve onları dinleyerek paylaşabilirdi. Bu açıklamalardan sonra medyada yoğun eleştiriler ve bazı söylentiler dile getirildi. Federasyonumuz, Milli Takımımız’ın Euro 2024 hedeflerini umut verici sonuçlarla koruduğuna ve devam ettiğine inanmaktadır. Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum” dedi.

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