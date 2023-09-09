Kuntz'la yollar ayrıldı mı? TFF Başkanı açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1-1 biten Ermenistan maçının ardından merak edilen Kuntz sorusunu yanıtladı.

Kuntz'la yollar ayrıldı mı? TFF Başkanı açıkladı

Kötü oyun için özür dileyen Mehmet Büyükekşi, "Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.
"RANDIMAN ALAMADIK"
Sakat oyunculara dikkat çeken Büyükekşi, "Forvette 3, sol bekte 2 sakatımız var. Cenk alışık olmadığı bir yerde oynadı ve yeterli randımanı alamadık maalesef. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf biz olduk." dedi.
KUNTZ İLE YOLLAR AYRILDI MI?
Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Büyükekşi, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık var. İnşallah daha iyi ve güzel günler göreceğiz." diye konuştu.

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