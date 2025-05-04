Kupa bugün sahibini buluyor: Belçika'da final heyecanı

2024-2025 sezonu boyunca hem istikrarsız hem hayal kırıklığı yaratan sonuçlar alan Anderlecht için Belçika Kupası finali bir kurtuluş fırsatı olarak görülüyor. Play-off 1’de geri düşen ve Avrupa bileti için dördüncülük mücadelesi veren başkent temsilcisi, sezonu kupayla kapatarak taraftarına bir teselli vermek istiyor.

Ancak bu hedefin önünde Belçika futbolunun en formda takımlarından biri olan Club Brugge bulunuyor. Anderlecht’in bu sezon rakibiyle oynadığı üç maçtan da mağlup ayrılması, final öncesi moralleri aşağı çekiyor.

ÜÇ MAÇTA ÜÇ YENİLGİ

Anderlecht ile Brugge arasında bu sezon oynanan üç karşılaşmanın istatistikleri, Bordo-Mavililer lehine ezici bir tablo sunuyor:

27 Ekim: Brugge 2-1 Anderlecht (Topa sahip olma: %62,5 - %31,5 / Şut: 20-7 / xG: 3,02 – 0,79)

12 Ocak: Anderlecht 0-3 Brugge (Topa sahip olma: %44,5 - %55,5 / Şut: 10-12 / xG: 1,15 – 1,46)

30 Mart: Brugge 2-0 Anderlecht (Topa sahip olma: %51,9 - %48,1 / Şut: 19-4 / xG: 2,02 – 0,16)

Üç maçta toplam 7 gol yiyen, buna karşılık sadece 1 gol atabilen Anderlecht’in hücumda ve savunmada bambaşka bir performans sergilemesi gerekiyor.

BRUGGE HER YERDEN TEHDİT EDİYOR

Anderlecht’in hücum hattı tek bir isme bağlı: Kasper Dolberg. 18 golle takımın gol yükünü tek başına sırtlayan Danimarkalı forvet dışında, Luis Vazquez (4 gol), Simic, Stroeykens, Dreyer, Verschaeren ve Huerta (3’er gol) gibi oyuncular düşük katkılar sundu.

Brugge ise hücum gücünü dağıtmış durumda. Tzolis (12 gol), Jutgla (9), Vanaken (9), Nilsson (9), Vermant (8) ve Talbi (5) gibi çok sayıda oyuncusu 5 gol barajını geçti. Bu geniş ve dengeli skor katkısı, Brugge’ün finaldeki en büyük avantajlarından biri.

Üç maçta 49 şut çeken, bunların 23’ünü kaleye isabet ettiren Brugge, Anderlecht filelerini 7 kez havalandırdı. Beş farklı oyuncunun bu golleri paylaşması, Brugge’ün çok yönlü hücumunu gözler önüne seriyor.

ANDERLECHT DEFANSI ALARM VERİYOR

Anderlecht defansında bu sezon karşılaşılan en büyük sorun istikrar oldu. Club Brugge’e karşı oynanan üç maçta üç farklı savunma dörtlüsü tercih edilirken, sadece Simic tüm maçlarda sahadaydı. Bu da savunmada yapısal bir istikrarsızlığa işaret ediyor.

Üstelik son 20 karşılaşmada Brugge’e sadece iki kez üstünlük kurabilen ve sadece bir maçta kalesini gole kapatabilen Anderlecht için bu istatistikler pek iç açıcı değil. Aynı dönemde Brugge, Anderlecht’e karşı yedi kez gol yemeden maç tamamladı.

FİZİKSEL MÜCADELEDE DE GERİ DÜŞTÜLER

Brugge ile oynanan maçlarda fiziksel mücadelelerde de geride kalan taraf yine Anderlecht oldu. Özellikle ilk ve üçüncü maçta Brugge’ün ikili mücadelelerdeki üstünlüğü belirleyiciydi. İkinci maçta bu denge biraz bozulsa da genel tablo Club Brugge lehine.

Anderlecht Teknik Direktörü Besnik Hasi, bu hafta antrenmanlarda savunma disiplini ve fiziksel direnç konularına ağırlık vererek takımı mental olarak hazırlamaya çalıştı. Ancak iş sahaya geldiğinde karşılarında Belçika’nın en üretken ve derin kadrolarından biri olacak.

FUTBOL SÜRPRİZLERLE DOLU AMA...

Kağıt üzerindeki tüm veriler Brugge’ü işaret etse de futbol, istatistiklerden fazlasıdır. Anderlecht, taraftarı önünde sezonun son şansını değerlendirmek ve Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmak istiyor. Pazar günü saat 18.00’de başlayacak olan bu final, Belçika futbol tarihine önemli bir not düşebilir.

Belçika Kupası şampiyonluğu, kulüplere sadece prestij değil aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi biletini ve yaklaşık 4 milyon dolar gelir getirme potansiyeliyle ciddi bir kazanç sunuyor. Bu da finalin önemini daha da artırıyor.

Finalin galibi kim olursa olsun, Belçika futbolseverleri için heyecan verici bir mücadele yaşanacak. Ancak görünen o ki, Anderlecht’in kupayı kazanabilmesi için kendi sınırlarını aşması gerekiyor.

Bu final, sadece bir kupa mücadelesi değil; aynı zamanda bir sezonun kurtuluş hikayesi olabilir.