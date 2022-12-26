Infantino Nusret'i sildi

Katar'daki Dünya Kupası finalinden sonra sahaya giren restoran sahibi Nusret Gökçe, olay yaratmıştı.

Messi ile fotoğraf çektirmek için kolundan çeken, kalecinin madalyasını ısırarak poz veren Nusret, büyük tepki toplamıştı.

FIFA, Nusret'in sahaya nasıl girdiği ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma sürerken Sky Sports muhabiri Kaveh Solhekol, FIFA Başkanı Infantino'nun Nusret'i takipten sildiğini açıkladı.

Solhekol, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda "FIFA Başkanı Gianni Infantino şu anda Instagram'da 303 kişiyi takip ediyor. Bunlardan biri Salt Bae (Nusret) idi. Artık değil. Takibi bıraktı." ifadelerini kullandı.