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Infantino Nusret'i sildi

Nusret'in başı beladan kurtulmuyor. Dünya Kupası finalinde sahaya giren ünlü etçiye bir şok da FIFA Başkanı Infantino'dan geldi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 14:36
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Kupa finalinde sahaya girdi. Infantino da sildi. Nusret'e büyük şok!

Infantino Nusret'i sildi
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Katar'daki Dünya Kupası finalinden sonra sahaya giren restoran sahibi Nusret Gökçe, olay yaratmıştı.

Messi ile fotoğraf çektirmek için kolundan çeken, kalecinin madalyasını ısırarak poz veren Nusret, büyük tepki toplamıştı.

FIFA, Nusret'in sahaya nasıl girdiği ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma sürerken Sky Sports muhabiri Kaveh Solhekol, FIFA Başkanı Infantino'nun Nusret'i takipten sildiğini açıkladı.  

Solhekol, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda "FIFA Başkanı Gianni Infantino şu anda Instagram'da 303 kişiyi takip ediyor. Bunlardan biri Salt Bae (Nusret) idi. Artık değil. Takibi bıraktı." ifadelerini kullandı.

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