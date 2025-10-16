Çorlu ilçesinde, Hatip Mahallesi çöp döküm sahasına giden kara yolunda öğle saatlerinde elim bir trafik kazası yaşandı. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çorlu Belediyesi’ne ait 16 NBY 51 plakalı çöp toplama kamyonu, sürücüsü Şerif Eş’in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Büyük hasar alan kamyonun kupa kısmı çarpmanın etkisiyle koparak ikiye ayrıldı. Kazada kamyon sürücüsü Şerif Eş ile birlikte araçta bulunan Gökberk Hekimoğulları ve Ahmet İşbilen yaralandı.

Kazanın hemen ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, devrilen kamyonun bulunduğu tarladan sedyelerle taşınarak ambulanslara ulaştırıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, tedavileri için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı inceleme başlattı.