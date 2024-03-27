Kupa Voley'de şampiyon değişmedi. Üst üste 9. kez kazandılar

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, 9. şampiyonluğa ulaşarak kupayı en çok kazanan takım unvanını korudu.

Arkas Spor: 1 - Halkbank: 3

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel Aziz, Yunus Emre Tayaz (Volkan Done, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Hüseyin Batuhan Duman, Perrin)

Setler: 25-23, 23-25, 26-28, 23-25

Süre: 125 dakika (30, 29, 34, 32)

Türkiye Kupası'nı erkeklerde ilk kez 1991-1992 sezonunda kazanan başkent temsilcisi, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı. Halkbank, bu sezon da kupayı kazanarak, 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Halkbank, 1991-1992 ve 1992-1993 sezonlarında iki kez, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da üç kez arka arkaya kupayı müzesine götürmüştü.

Geçen sezon da kupayı kazanan Halkbank tarihinde üçüncü kez, arka arkaya kupa kazanma başarısı gösterdi.

- Kupa şampiyonlukları

1988-1989 Voleybol Sezonu: Sönmez Flament

1989-1990 Voleybol Sezonu: Eczacıbaşı

1990-1991 Voleybol Sezonu: Eczacıbaşı

1991-1992 Voleybol Sezonu: Halkbank

1992-1993 Voleybol Sezonu: Halkbank

1993-1994 Voleybol Sezonu: Netaş

1994-1995 Voleybol Sezonu: Eczacıbaşı

1995-1996 Voleybol Sezonu: Halkbank

1996-1997 Voleybol Sezonu: Netaş

1997-1998 Voleybol Sezonu: Netaş

1998-1999 Voleybol Sezonu: Netaş

1999-2000 Voleybol Sezonu: Arçelik

2000-2001 Voleybol Sezonu: Arçelik

2001-2002 Voleybol Sezonu: SSK

2002-2003 Voleybol Sezonu: SSK

2003-2004: Yapılmadı

2004-2005: Yapılmadı

2005-2006: Yapılmadı

2006-2007: Yapılmadı

2007-2008 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe

2008-2009 Voleybol Sezonu: Arkas Spor

2009-2010 Voleybol Sezonu: Ziraat Bankası

2010-2011 Voleybol Sezonu: Arkas Spor

2011-2012 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe Grundig

2012-2013 Voleybol Sezonu: Halkbank

2013-2014 Voleybol Sezonu: Halkbank

2014-2015 Voleybol Sezonu: Halkbank

2015-2016: Yapılmadı

2016-2017 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu: Halkbank

2018-2019 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe

2019-2020 Voleybol Sezonu: Final Oynatılmadı

2020-2021 Voleybol Sezonu: Spor Toto

2021-2022 Voleybol Sezonu: Arkas Spor

2022-2023 Voleybol Sezonu: Halkbank