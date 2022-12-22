Galatasaray filede kupaya veda etti

Kupada Ziraat Bankkart, yarı finalde Fenerbahçe HDI Sigorta ile eşleşti.
Salon: Ankara
Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Halil İbrahim Yücel, Arslan Ekşi, Tuinstra, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)
Galatasaray HDI Sigorta: Baturalp Burak Güngör, Edgar, Orçun Ergün, Oğuzhan Karasu, Emir Kaan Öztürk, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Sharifi, Aykut Acar, Selçuk Keskin)
Setler: 22-25, 31-29, 25-16, 22-25, 15-10
Süre: 137 dakika (28, 42, 22, 28, 17)
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