23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Çeyrek finaller tek maç

Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Çeyrek finaller tek maç

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 10:01
Takip Et

Kupada kura zamanı

Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Çeyrek finaller tek maç
+
Aa
-

Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak.

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
1
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
3
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
4
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
6
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
7
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti
﻿Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti
﻿Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.