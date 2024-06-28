Kur-an’ı Kerim basım ve yayımında değişiklikler yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kur-an’ı Kerim basım ve yayımında değişiklikler yapıldı

Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeye göre, Kur'an-ı Kerim'in basım ve yayımıyla ilgili yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Artık, Türkiye'de basılan yabancı menşeli eserler ve Türkiye'ye ithal edilenler için, yalnızca yurt dışında satış amacıyla, ilgili kuruluşların yetki belgesi alması gerekecek.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bu eserlerin ülkeye girişi ve çıkışı esnasında, kurulun verdiği izinlerin uygulanmasını denetleme yetkisine sahip olacak. Yetki belgesi olmayan yayınların basımının ve dağıtımının yasaklanması, mevcut kopyaların toplanarak imha edilmesi ve internet üzerinden yapılan yayınların erişiminin engellenmesi gibi tedbirler alınabilecek.

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