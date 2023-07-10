Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar

Merkez Bankası’ndan Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni bir karar çıktı. Yeni düzenlenen talimat ile menkul kıymet tesisinde üç aydan uzun vadeli kur koruması TL mevduata geçişlerin TL mevduat hesaplamasında 1,5 kat olarak hesaplanacak.

Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı’nda değişikliğe gitti. Buna göre menkul kıymet tesisinde üç aydan uzun vadeli kur korumasız TL mevduata geçişlerin TL mevduat hesaplamasında 1,5 kat olarak hesaplanacağı belirtildi.

TCMB daha önce son düzenlemeleri içeren talimatta bankaların bilançolarında uygulanan TL dönüşüm oranı sınırının yüzde 60’tan yüzde 57’ye çekildiği belirtilmişti.

Banka sonrasında aynı TL ağırlığının zorunlu karşılıklı için de aynı seviyeye çekildiğini duyurmuştu. Bununla birlikte oranı tutturamayan bankalar için yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5’e indirilmişti.

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