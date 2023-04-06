Dolarda fren tutmuyor. Kur Korumalıda faiz sınırının kalkması merhem olmadı

Yeniçağ/Erhan SONGÜR

Dolar yerinde durmuyor yerinde tutulamıyor. Nisanla birlikte 19 liranın üstüne çıkan dolar her gün adım adım ilerliyor. Ne arka kapı satışları ne de Suudi Arabistan'dan gelen 5 Milyar dolarlık mevduat girişi doların ateşini söndüremedi. Bir de üstüne Merkez Bankası rezervlerinde erime yaşandı. Adım Adım ilerleyen dolar bugünkü açılışı 19,26 lira seviyesinde.

DOLAR ZİRVEYE İLERLİYOR

Nisan ayına hızlı giren dolar haftanın dördüncü iş gününde altı günlük ortalamanın üzerine çıktı, 19,26 lira seviyesinde seyrediyor. Bu durum , kurun bu seviye üzerinde kalıcılık olarak yeni zirvelere doğru yelken açması endişeleri artırdı

ÖNLEMLER DOLARIN ATEŞİNİ DÜŞÜRMEDİ

Son günlerde Kur Korumalı Mevduat'taki sınırlamaların kalkmasının Kur Korumalı Mevduat'ta sınırların hızla kaldırılması piyasalarda döviz yeterliliğine dair birtakım endişeler yarattı, dolara olan talep arttı, doların ateşi yükseldi.

ARABİSTAN'DAN GELEN MİLYARLARCA DOLAR MERHEM OLMADI

Seçim öncesi Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar geldi. Rezervler bir hafta arttı ancak ikinci hafta Merkez Bankası'nın rezervleri düştü. Arabistan'dan gelen dolarlar kısacası kurdaki yükselişe merhem olmadı, ibresini yukarı çevirdi. Dün 19,23 seviyesindeki dolar bugün 19,26 seviyesine yükseldi.

KUR KORUMALIDAKİ FAİZ SINIRININ KALDIRILMASI DA ETKİLİ OLMADI

KKM faizi yüzde 25'lere kadar yükselirken TL mevduat faiz oranları da yüzde 31'e kadar çıktı.

Kur Korumalı Mevduata (KKM) uygulanan faiz üst sınırının kaldı­rılmasının ardından hem kur koru­ması hem faiz almak isteyenler için faiz yüzde 11.5'ten yüzde 25'e kadar fırladı. Kur Korumalı Mevduat he­sapları Aralık 2021’de dövizde ya­şanan rekor yükselişi durdurmak için uygulamaya başlanmıştı.

KURDA MAKASI AÇILIYOR

Vatandaşlar bugün ekranlarda dolar kurunu 19,26 gördüler ama işte o kur makası serbest piyasada iyice açık. Döviz bürolarından doları 19,26'ya almak imkansız gibi. Gerçek kur döviz bürolarının ekranlarında görülüyor. O da 19,50'nin üzerinde..