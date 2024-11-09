Kuraklığa dikkat çekilerek yağmur duası edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kış ayına girmek üzere olduğumuz bu günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası Köyceğiz Müftülüğü tarafından İlçe merkezi ve mahalleler dahil bütün camilerde yağmur duası gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı 48 camide Cuma namazı kılındıktan sonra her caminin görevlisi İmam-Hatipler tarafından yaşanan kuraklığa dikkat çekilerek yağmur duası gerçekleştirildi. Binlerce cami cemaati kurak topraklar, susuz kalan, ağaçlar ve bitkiler için yağmur duasına aminlerle iştirak etti.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Merkez Hacıbey Camiinde hutbe irat edip namazı kıldırdıktan sonra cemaatle birlikte yağmur duasında bulunup: "Allahım! Her şey Zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Duaların kabul olduğu icabet vaktinde Cuma namazında huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım! Ya Rabbelâlemin! İkram eden Sensin. Senden bir şey istemeye yüzümüz yok, ama pîri fâniler; beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla, bizden yağmurunu esirgeme Allah'ım. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle! Devletimizi ve millletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle" diyerek duasını tamamladı.