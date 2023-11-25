Kuraklık 1200 yaşındaki ağacı da vurdu

Antalya'da 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından geçen yıllarda 29 yıllığına kiralandı. Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının da büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. Her yıl toplanan zeytinler hem meyve halinde hem de zeytinyağı olarak satışa sunuluyor.

ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR

ATB Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle, İstanbul- İzmir otoyol projesi kapsamında Akhisar'da istimlak edilen arazideki iki anıt ağaç da 2015 yılında özel yöntemle köklenerek Zeytinpark'a nakledildi. Küresel iklim krizi ve kuraklığın etkilediği Zeytinpark'daki hasat 2 ay uzadı. Geçen yıl eylül ayında başlayıp ekimde sona eren hasat bu yıl kasımda başladı, hala devam ediyor. Kuraklık nedeniyle zeytin ağaçlarında yüzde 50 verim kaybı olduğu belirtilirken, 1200 yaşındaki anıt zeytin ağacında henüz hasat başlamadı. Geçen yıl 50 kilogram meyve veren ve toplanan zeytinleri açık artırmayla satışa sunulan ağacın, bu yıl 20- 25 kilogram zeytin vermesi bekleniyor.

KÜRESEL ISINMA ETKİSİ

1200 yaşındaki anıt zeytin ağacının yaşına rağmen hala verimli bir ağaç olduğunu söyleyen ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, kuraklıktan ağacın da olumsuz etkilendiğini söyledi. Bülbül, “İklim şartlarından etkilendi. Verimi yüzde 50 düştü. Zeytin sineği ve halkalı leke hastalıkları söz konusu. Geçen yıl rekoltede rekor kırılmıştı. Bu yıl da zeytinyağı fiyatları uç noktalarda. Tüketici için sıkıntılı durum gibi görünse de ölmez ağaç olan zeytin son birkaç yıldır altın çağını yaşıyor" dedi.

Başkan Yardımcısı Bülbül, zeytin ağacının normal şartlarda kendi haline bırakılması durumunda bir yıl verimli bir yıl verimsiz geçtiğini belirten Bülbül, “Zeytinpark'taki zeytin ağaçlarımız geçen yıl çok verimliydi. 70 bin tonun üzerinde bir rekolte söz konusuydu. Küresel ısınma, mevsimsel değişiklikler nedeniyle yüzde 50 verim kaybı oldu. 40- 45 bin ton civarı rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

FİYATLAR NORMALE DÖNER

Türkiye genelinde geçen yıl 420 bin ton zeytinyağı elde edildiğini ve bunun yurt dışı, iç pazar ve stok halinde piyasada tüketildiğini belirten ATB Başkan Yardımcısı Bülbül, “Zeytinyağı fiyatlarında panik yapacak bir durum yok. Yeteri kadar arzımız var. İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki verim kaybının global piyasaları etkilemesinden dolayı fiyat artışı var. Hasat başladı ve ortalarına gelindi. Havaların değişmesi nedeniyle bir kayma oldu. Önümüzdeki ay bitmiş olur" ifadelerini kullandı.