Kural tanımaz motorcu kadınları dövdü. Motorculara tepkiler büyüyor

İHA'nın haberine göre, özellikle kurye olarak motosikletleriyle çalışan sürücüler kural tanımıyor. Sipariş yetiştirmek için ters yola girip, yayalara ait kaldırımları kullanarak trafik sıkışıklığını atlatmaya çalışan kuryeler kendi kurallarına kendileri koymaya devam ediyor.

Trafik polislerinin bile görmezden geldiği kuryeler özellikle İstanbulluları canından bezdirdi. İsmini açıklamayan bir kadın "Ters yolu düz yola çevirdiler. İstikamettinden gelen araç sahiplerine bile kafa tutuyorlar. Bir de bu olay Bağcılar'da değil Şişli Ortaklar Caddesi'nde çukur fırın diye bilinen yerin az ilersinde oluyor. Birileri çıkıp bunlara 'Dur" demeli" diye konuştu.

Aynı kişi "Cevahir AVM'nin önündeki kaldırımları motorcular yayalarla birlikte kullanıyor. Ne bir polis ne bir zabıta bunlara 'dur" demiyor. Ya korkuyorlar ya da büyük yerden emir almışlar. Geçen gün kaldırım üstünde bir motorlu annesinin elinden tutan bir çocuğa çarpıyordu. Bırakın özür dilemeyi kornasını çalıp yoluna devam etti. İstanbul kural tanımaz şehir olma yolunda hızla ilerliyoruz. Yakında Teksas İstanbul'u kıskanır" yorumunu yaptı.

MOTORCUDAN KADINLARA DAYAK

Motorcuların neden olduğu olaylardan biri de Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir kafe sahibi işyerinin bahçesinden geçen motosikletliye “Neden buradan geçiyorsun” diyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadının da tepkiye karşılık vermesiyle aralarında sözlü tartışma yaşandı.

Kafe sahibinin içeri girmesinin ardından hakaretlere devam eden çifte, bahçede oturan diğer kadın müşteriler de tepki gösterince ortalık karıştı. Öfkeli çift, kadınlara tekme, tokat ve sandalye ile saldırırken yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Burcu Ürüyen, “Dün akşam çalışıyordum. Bahçede 4 kadın oturuyordu. Bahçeden motosikletli bir adam geçti ve kadınlar 'Niye buradan geçiyorsunuz' dedi. Daha sonrasında kavga çıktı, adam kadınlara vurdu. Daha sonrasında polis geldi ama adam kaçmıştı. Kadınlar ise karakola gidip şikayetçi oldu” dedi.