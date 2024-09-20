Kural tanımazlar yeşil ışıkta geçen otomobili böyle biçti

Yeşil ışık yandı, otomobilini hareket ettirdi. Ancak kural tanımaz bir sürücü son sürat geliyordu. Olanlar oldu. Kaza anının görüntüleri yaşananları gözler önüne serdi.

Kartal’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 aracı biçtikten sonra durabildi. Kırmızı ışıkta geçip, dehşet yaşatan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Üç kişinin yaralandığı kaza anını bir otomobilin araç kamerası kaydetti..

Kaza, saat 00.15 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AAZ 564 plakalı otomobil Şehit Tamer Kılıç Sokak üzerinden Turgut Özal Bulvarı’na bağlanmak istedi. Yeşil ışığın yanmasını beklerdi. O ışık yandı sürücü yola çıktı. 41 TC 882 plakalı otomobillin sürücüsü kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı ve kaza kaçınılmaz oldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, refüje çıkarak yolun karşısında ışıkta bekleyen 28 YA 768 plakalı hafif ticari araca çarptı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Otomobillerde bulunan üç kişi yaralanırken, kırmızı ışıkta geçip, ortalığı savaş alanına çeviren sürücü olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

3 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışığın yanmasının ardından 34 AAZ 564 plakalı otomobilin yola çıktığı, o esnada kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan 41 TC 882 plakalı otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kaza yapan araçların refüje çıkıp yolun karşısına bekleyen hafif ticari araca çarptığı görülüyor