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Depremzedeler kış günü donarken Kuran kursu sahipleri boş duran konteyner evleri yükleyip götürüyor

Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre depremzedeler için gönderilen konteynerlar Kuran kursu ve yurdu sahipleri tarafından alıkonuldu. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 15:18
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Kuran kursu sahipleri boş duran konteyner evleri alıkoydu

Depremzedeler kış günü donarken Kuran kursu sahipleri boş duran konteyner evleri yükleyip götürüyor
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Sosyal medyada paylaşılan bir iddialara göre deprem bölgesine getirilen ve depremzedelerin kullanması için vatandaşlar tarafından alınan konteynerler Kuran kursu sahipleri tarafından alıkonuldu.

Bölgeye getirilen konteynerler iş makineleri ile zemine konulurken bir vatandaş o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Depremzedelerin, konteynerlere ulaşmak için kilometrelerce uzakta soğukta beklediklerini belirten vatandaş, Kuran kursu sahibi 'Ahmet Bey'e tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

Ashab-ı Kehf Kuran kursunun sahibi Ahmet abi. Bak, koca konteynerler burada duruyor. Ashab-ı Kehf yurdunun malıymış bunlar. İnsanlar aşağıda buz tutuyorlar. Deprem bölgesindeyiz. Adamların tek telaşı mal kurtarmak. Başka hiçbir şey değil. Yarın konteynerleri yakacağım herkes izlesin. Benim ihtiyacım yok ihtiyacı olan birilerine verin. Böyle şeref*** olmaz.

Yine vatandaşın gösterdiği tepkiye ek olarak başka bir vatandaş da "ne yahu bunlar" diyerek videoda konuştu.

Videoyu paylaşan Instagram hesabı @avupadakicorumlular.19 sayfasının bu videosuna yorumlar yağdı. 

Bu yorumlardan bazıları, "Allah sizin gibileri kahretsin", "bunlar dinsizler zaten dini kullanıyorlar çok üzülüyorum, bunlardan çok var hem de çok. Allah gereğini yapar merak etme kardeşim ", "lanet olsun sana", "Vicdansızlar, yazıklar olsun" dedi.

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