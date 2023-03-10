11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kur'an kursunda çocuğu döverken görüntüleri çıkan görevli tutuklandı

Kur'an kursunda çocuğu döverken görüntüleri çıkan görevli tutuklandı

Büyükçekmece'de bir derneğe ait olan Kur'an kursunda 13 yaşındaki çocuğu döverken görüntüleri ortaya çıkan Sedat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 22:52
Takip Et

Kur'an kursunda çocuğu döverken görüntüleri çıkan görevli tutuklandı

Kur'an kursunda çocuğu döverken görüntüleri çıkan görevli tutuklandı
+
Aa
-

(DHA) - Polise giden D.Ç., Hürriyet Mahallesi Dokuz Eylül Sokak'ta bulunan Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur'an kursuna gönderdiği 13 yaşındaki oğlu M.Ç.'nin, 24 Şubat günü hocası tarafından darbedildiği şikayetinde bulundu. D.Ç., oğlunun arkadaşının cep telefonuyla gizlice kaydettiği dayak anlarının görüntülerini polise verdi. Şikâyet ve görüntüler üzerine polis Sedat Ç.'yi gözaltına aldı.

Kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü itiraf eden Sedat Ç., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
1
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
3
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
4
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
5
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
6
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
7
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Pirlo: 1 puan iyidir
﻿Pirlo: 1 puan iyidir
﻿Pirlo: 1 puan iyidir
﻿Hakan Keleş: Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik
﻿Hakan Keleş: Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik
﻿Hakan Keleş: Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik
﻿Biden, İran kaynaklı ulusal acil durumun uzatılmasına karar verdi
﻿Biden, İran kaynaklı ulusal acil durumun uzatılmasına karar verdi
﻿Biden, İran kaynaklı ulusal acil durumun uzatılmasına karar verdi
﻿Hindistan'da H3N2 virüsü: İlk ölümler kaydedildi
﻿Hindistan'da H3N2 virüsü: İlk ölümler kaydedildi
﻿Hindistan'da H3N2 virüsü: İlk ölümler kaydedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.