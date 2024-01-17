Kur'an’da geçen erkek isimleri nelerdir?

Kaynak: Haber Merkezi
Kur'an’da geçen erkek isimleri nelerdir?
Kur’an’da geçen bazı erkek bebek isimleri gündem oldu. Peki, Kur'an’da geçen erkek isimleri nelerdir? İşte detaylar…

Bebek sahibi olmak heyecan verici bir durumdur. Ancak bebeğe isim koymak kolay bir iş değildir.

Bebeğin ismini seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri de ismin

Kur’an-ı Kerim’de olup olmadığı ve ne anlama geldiğidir. Bu konu vatandaşlar tarafından çok araştırılmaktadır. Kur’an’da geçen erkek isimleri nelerdir?

İşte size duyulmamış Kur’an’da geçen bazı erkek bebek isimleri…

1. Adem: Kur'an'da ilk insan olarak bahsedilen Adem, saf ve temiz bir varlık demektir.
2. Ahmet: Saf suresinin altıncı ayetinde geçen Ahmet ismi, övülen ve sevilen bir kimse anlamındadır.
3. Azim: Güçlü, yüksek ve şiddetli olan. Azmetmek fiilinden türemiştir.
4. Ahlas: İyi huylu, temiz kalpli, dürüst kimse
5. Araf: Kur'an'da cennet ile cehennem arasında kalan yerin adıdır. Aynı zamanda bir surenin de adıdır. Adet ve usul anlamına da gelir.
6. Ali: Kur'an'da geçen Ali ismi, yüksek, büyük, ulu ve şerefli olan kişi demektir.
7. Aşir: Nisa suresinde yer alan Aşir ismi, cenaze namazı kılınan kişi için okunan bir duanın adıdır.
8. Akif: İbadete dalmış, ibadetle meşgul olan anlamındadır.
9. Asım: Yusuf, Hud ve Mumin surelerinde geçen Asım ismi, iffetli, namuslu, günahsız olan demektir.
10. Abd: Allah'ın sıfatlarıyla birlikte kullanılan erkek ismidir. Allah'a itaat eden, hizmet eden, kulluk eden anlamındadır. Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi isimlerde kullanılır.
11. Abdullah: Allah'a kulluk eden, Allah'ın kulu olan anlamındadır. Peygamberimizin babasının ismidir.
12. Ahad: İhlas suresinde geçen Ahad ismi, biricik, eşi ve benzeri olmayan anlamındadır.
13. Alim: Kur'an'da çokça geçen Alim ismi, bilen, bilgili, ilim sahibi olan anlamındadır.
14. Afil: Enam suresinin 76. ayetinde geçen Afil ismi, gözle görülmeyen, gizli olan anlamındadır.
15. Abdülkadir: Allah'ın kadir sıfatıyla birlikte kullanılan erkek ismidir. Kadir, güçlü, kuvvetli, değerli, şerefli, parlak olan demektir. Abdülkadir, bu sıfatlara sahip olan Allah'ın kulu demektir.
16. Abdi: Kulluk ve itaat eden, Allah'a bağlı olan anlamındadır.
17. Abid: Kaf ve Bakara surelerinde geçen Abid ismi, Allah'a kulluk eden, ibadet eden anlamındadır.
18. Adil: Doğru, adaletli, hakkaniyetli olan kimse anlamındadır.
19. Adin: Kur'an'da beş farklı ayette geçen Adin ismi, sınırı aşmak, haddi zorlamak demektir.
20. Azer: Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde geçer ve ateş, yangın anlamındadır.
21. Azmi: Kur'an'da dört farklı surede geçen Azmi ismi, kararlı, cesur, azimli olan kişilik anlamındadır.
22. Amir: Yapılmış, inşa edilmiş, mamur olan. Mamur kılan, imar eden, güzelleştiren. Devlete mensup, devlet görevlisi. Emir veren, yöneten. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiin devrinde yaşamış, İslam hukuk bilgini.
23. Amil: İslam devletlerinde zekat ve vergi toplayan veya vali ve memur olan. Yapan, işleyen, faal olan.
24. Arafat: Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir süre ayrı kalmışlardır. Sonra Arafat Dağı'nda buluşmuşlardır. Arafat ismi, 'buluşma' anlamına gelen 'te'arrafe' kökünden gelir.
25. Asel: Arapça'da bal anlamına gelir. Muhammed suresinin 15. ayetinde geçer.
26. Aziz: Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri olan Aziz, günahlardan uzak duran, takva sahibi, değerli ve saygın olan anlamındadır.
27. Ahsa: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ahsa, Kur'an'da birçok ayette geçer. Hesap etmek, saymak anlamındadır.
28. Abdülkerim: Kur'an'da geçen bu erkek ismi, kerim olan Allah'ın kulu anlamındadır. Kerim, cömert, bağışlayıcı, iyilik eden demektir.
29. Abidin: Kur'an'da geçen bu isim, ibadet eden, Allah'a tapan kullar anlamını taşır.
30. Ahmed: Kur'an'da geçen bu isim, beğenilmiş, sevilmiş, övülmüş Allah'ın kulu anlamındadır.

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