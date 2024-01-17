Bebek sahibi olmak heyecan verici bir durumdur. Ancak bebeğe isim koymak kolay bir iş değildir.

Bebeğin ismini seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri de ismin

Kur’an-ı Kerim’de olup olmadığı ve ne anlama geldiğidir. Bu konu vatandaşlar tarafından çok araştırılmaktadır. Kur’an’da geçen erkek isimleri nelerdir?

İşte size duyulmamış Kur’an’da geçen bazı erkek bebek isimleri…

1. Adem: Kur'an'da ilk insan olarak bahsedilen Adem, saf ve temiz bir varlık demektir.

2. Ahmet: Saf suresinin altıncı ayetinde geçen Ahmet ismi, övülen ve sevilen bir kimse anlamındadır.

3. Azim: Güçlü, yüksek ve şiddetli olan. Azmetmek fiilinden türemiştir.

4. Ahlas: İyi huylu, temiz kalpli, dürüst kimse

5. Araf: Kur'an'da cennet ile cehennem arasında kalan yerin adıdır. Aynı zamanda bir surenin de adıdır. Adet ve usul anlamına da gelir.

6. Ali: Kur'an'da geçen Ali ismi, yüksek, büyük, ulu ve şerefli olan kişi demektir.

7. Aşir: Nisa suresinde yer alan Aşir ismi, cenaze namazı kılınan kişi için okunan bir duanın adıdır.

8. Akif: İbadete dalmış, ibadetle meşgul olan anlamındadır.

9. Asım: Yusuf, Hud ve Mumin surelerinde geçen Asım ismi, iffetli, namuslu, günahsız olan demektir.

10. Abd: Allah'ın sıfatlarıyla birlikte kullanılan erkek ismidir. Allah'a itaat eden, hizmet eden, kulluk eden anlamındadır. Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi isimlerde kullanılır.

11. Abdullah: Allah'a kulluk eden, Allah'ın kulu olan anlamındadır. Peygamberimizin babasının ismidir.

12. Ahad: İhlas suresinde geçen Ahad ismi, biricik, eşi ve benzeri olmayan anlamındadır.

13. Alim: Kur'an'da çokça geçen Alim ismi, bilen, bilgili, ilim sahibi olan anlamındadır.

14. Afil: Enam suresinin 76. ayetinde geçen Afil ismi, gözle görülmeyen, gizli olan anlamındadır.

15. Abdülkadir: Allah'ın kadir sıfatıyla birlikte kullanılan erkek ismidir. Kadir, güçlü, kuvvetli, değerli, şerefli, parlak olan demektir. Abdülkadir, bu sıfatlara sahip olan Allah'ın kulu demektir.

16. Abdi: Kulluk ve itaat eden, Allah'a bağlı olan anlamındadır.

17. Abid: Kaf ve Bakara surelerinde geçen Abid ismi, Allah'a kulluk eden, ibadet eden anlamındadır.

18. Adil: Doğru, adaletli, hakkaniyetli olan kimse anlamındadır.

19. Adin: Kur'an'da beş farklı ayette geçen Adin ismi, sınırı aşmak, haddi zorlamak demektir.

20. Azer: Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde geçer ve ateş, yangın anlamındadır.

21. Azmi: Kur'an'da dört farklı surede geçen Azmi ismi, kararlı, cesur, azimli olan kişilik anlamındadır.

22. Amir: Yapılmış, inşa edilmiş, mamur olan. Mamur kılan, imar eden, güzelleştiren. Devlete mensup, devlet görevlisi. Emir veren, yöneten. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiin devrinde yaşamış, İslam hukuk bilgini.

23. Amil: İslam devletlerinde zekat ve vergi toplayan veya vali ve memur olan. Yapan, işleyen, faal olan.

24. Arafat: Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir süre ayrı kalmışlardır. Sonra Arafat Dağı'nda buluşmuşlardır. Arafat ismi, 'buluşma' anlamına gelen 'te'arrafe' kökünden gelir.

25. Asel: Arapça'da bal anlamına gelir. Muhammed suresinin 15. ayetinde geçer.

26. Aziz: Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri olan Aziz, günahlardan uzak duran, takva sahibi, değerli ve saygın olan anlamındadır.

27. Ahsa: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ahsa, Kur'an'da birçok ayette geçer. Hesap etmek, saymak anlamındadır.

28. Abdülkerim: Kur'an'da geçen bu erkek ismi, kerim olan Allah'ın kulu anlamındadır. Kerim, cömert, bağışlayıcı, iyilik eden demektir.

29. Abidin: Kur'an'da geçen bu isim, ibadet eden, Allah'a tapan kullar anlamını taşır.

30. Ahmed: Kur'an'da geçen bu isim, beğenilmiş, sevilmiş, övülmüş Allah'ın kulu anlamındadır.