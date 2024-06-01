Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklarda yaş ve küpe uyarısı

Veteriner Hekim Hüseyin Aktaş, kurbanlık hayvan seçiminde hem sağlık hem de dini açıdan dikkat edilmesi gereken kuralları vurguladı. Özellikle hayvanların yaşlarının ve kayıtlı olmalarının önemine değindi.

Aktaş, koyun ve keçilerde ortalama kurbanlık yaşının 1 olduğunu, büyükbaş hayvanların ise 2 yaşında olması gerektiğini belirtti. "Koyunlarda şöyle bir istisna vardır. Dinimize göre, fiziki olarak eğer 6 aylık olmasına rağmen 1 yaşındaymış gibi gösteriyorsa kurban edilebiliyor" dedi.

KAYITLI VE SAĞLIKLI HAYVAN SEÇİMİ

Hayvanların kayıtlı olmasının önemine dikkat çeken Aktaş, "Hayvan küpeli olduğu zaman biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu hayvanların düzenli olarak aşılarını yapmış oluyoruz. Yani bu hayvan kayıtlı olduğu zaman düzenli olarak kontrollerini yapıyoruz. Kayıtlı hayvan sağlıklı demektir" ifadelerini kullandı.

Aktaş, resmi kaydı olmayan yerlerde kesim yapılmaması gerektiğini belirtti. Siirt’te kurban kesim yerleri olarak Tahir Şakar çiftliği ve resmi mezbahanın bulunduğunu söyledi. Hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayan Aktaş, "Kurban kestiğimiz zaman etrafa attıklarımız hem hastalık bulaştırıyor, hem kirletiyor, hem de hasta olan bir hayvandan hastalık herkese bulaşabiliyor" dedi.

Kurbanlık hayvanların işi bilenler tarafından kesilmesi gerektiğini belirten Aktaş, "Resmi yerlerde kesim bu yüzden önemlidir. Bunu bilen, bu ehliyete sahip kişiler kesim yapmalı. Çünkü bu şekilde hayvana eziyet edilmemiş olur, kesim usulüne uygun ve sağlıklı olur" şeklinde konuştu. Ayrıca, resmi olmayan yerlerde kesilen hayvanlarda hastalıkların kontrolünün ve takibinin zor olduğunu vurguladı.

Aktaş, her bayramda olduğu gibi çok sayıda insanın kendilerini yaraladığını belirterek, işi bilen kişilere kurban kesimini yaptırmanın önemine dikkat çekti.