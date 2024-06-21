Kurban Bayramı sürecinde yakalanan 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Kaynak: DHA
Kurban Bayramı sürecinde yakalanan 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 881 düzensiz göçmenin yakalandığını ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından arife günü ve Kurban Bayramı süresince ülke genelinde kararlı bir şekilde devam eden çalışmalarda 881 düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı.

Denetimler, 165 Mobil Göç Noktası Aracı'nın katkısıyla 60 ilde gerçekleştirildi. 15-19 Haziran 2024 tarihleri arasında, sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye genelinde 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere karşı yürütülen bu operasyonlar çerçevesinde, gözaltına alınan 881 kişi il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı edilme süreçleri başlatıldı.

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